Fatih'te otelde yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Fatih'te, 8 katlı bir otelin eksi birinci katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 08:59
Fatih'te otelde yangın: Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
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Mimar Kemalettin Mahallesinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şair Fitnat sokakta bulanan 8 katlı bir otelin eksi birinci katından dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada çalışanlar otelde kalan müşterileri tek tek uyandırdı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri otelde kalan yaklaşık 20 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Yangın sırasında, yabancı uyruklu bir kişi de çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otelde hasar oluştu.


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