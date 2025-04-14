Muş'ta 55 köy yolu kardan kapandı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:27

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 30 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Muş Belediyesi ise kent merkezinde yolları açma ve kaldırımları temizleme işlemlerine devam ediyor.

Ekipler, özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanan bölgelerde yurttaşların yaşamının aksamaması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.