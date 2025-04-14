AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'dan CHP'li kadın meclis üyesine hakaret
AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında CHP’li kadın meclis üyesine hakaret etti.
Bahçelievler Belediye Meclisi'nin nisan ayı ikinci oturumuna AKP'li belediye başkanı Hakan Bahadır'ın hakaretleri damga vurdu.
CHP'li meclis üyesi Bahan Günçiçek'in Denetim Komisyonu Faaliyet Raporu'nu okuduğu sırada Bahadır'ın itirazıyla karşılaştı.
Günçiçek'le Bahadır arasında karşılıklı atışmaya dönen tartışma sırasında AKP'li belediye başkanı ağzını bozdu.
Bahadır, tartışma sırasında Günçiçek'e "İftiracısın, sahtekarsın sen, şerefsizsin" diyerek hakaret etti.
GÜNÇİÇEK HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sözler üzerine toplantı salonu karıştı ve oturuma ara verildi. Bahadır hakaret ettiği Bahar Günçiçek'in ise sinir krizi geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Etiketler: #Hakan Bahadır #BAHçelievler
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