Kayganlaşan yol kaza getirdi! Minibüs, istinat duvarına çarptı: 6 kişi yaralandı
Elazığ’da kar yağışıyla kayganlaşan yolda, yolcu minibüsünün istinat duvarına çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Zafran Kavşağı'nda yokuş aşağı inerken E.K.’nin kontrolünü yitirdiği 23 M 0170 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışıyla kayganlaşan yolda, kaldırıma çıkarak istinat duvarına çarptı.
YARALILAR VAR
Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bazı yaralılar, ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Elazığ
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