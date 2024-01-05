Muş’ta kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:24
Muş’ta kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı
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Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 ayrı ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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