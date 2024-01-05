Muş’ta kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:25

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 ayrı ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.