Muş’ta kar: 10 yerleşim yolu kapandı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 17:02

Güncelleme: 22.12.2023 - 17:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Muş’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent beyaza büründü. 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Muş Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sıkıntısız bir şekilde sağlanabilmesi için yolları açma çalışmalarına başladı.