Muş'ta kar ve tipi: Karayolda mahsur kalan 35 kişi 3 saatte kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle Muş- Mutki karayolunda mahsur kalan 12 araç içerisindeki 35 kişi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:53
Muş'ta kar ve tipi: Karayolda mahsur kalan 35 kişi 3 saatte kurtarıldı
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Muş'ta etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muş- Mutki karayolunun 10'uncu kilometresinde 12 araç içerisindeki 35 kişi yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleriyle yolu açıp, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu 12 araç içerisinde mahsur kalan 35 kişiyi kurtardı. 


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