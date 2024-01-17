TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.
Player Alanı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u TBMM'de kabul etti.
TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’u kabul etti" ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- 'İhanetin bedeli'
- CHP'den Akşener'e jet yanıt!
- O öğretmen kovuldu!
- 5 bölüm bile sürmedi: İddialı dizi için final kararı
- 'Hadi bütün her yeri alın'
- Emekli maaşındaki ‘oyunu’ ifşa etti
- 'Teröre karşı bildiri' tezkeresi kabul edildi
- İran, Pakistan'a füze fırlattı!