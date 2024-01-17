TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:45
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u TBMM'de kabul etti.

TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’u kabul etti" ifadeleri kullanıldı. 


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