'Muş lalesi' ovayı kırmızıya boyadı

Muş Ovası'nı kırmızıya bürüyen laleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çiçekleri koparanlara 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:30
'Muş lalesi' ovayı kırmızıya boyadı
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’Muş 1071’ ismiyle tescillenen ve koruma altına alınan Muş lalesi ovayı kırmızıya boyarken, koparanlara ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacak.

Muş’ta doğal olarak yetişen ve endemik bir tür olan Muş lalesi, havaların ısınmasıyla çiçek açarak ovayı kırmızıya bürüdü. Karlı dağlarla birlikte güzel manzaralar oluşturan laleler, ziyaretçi akınına uğradı. Muş lalesinin karlı dağlarla birleşen görüntüleri kartpostallık oluştururken, ziyaretçiler de bu anları kalıcı hale getirmek için bol bol fotoğraf çektiriyor. Sosyal medyada paylaşımı yapılan bu muhteşem manzaralar, Muş’un doğal güzelliklerini geniş kitlelere tanıtmaya yardımcı oluyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin tahrip edilmesi ve soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Gördüğü lale tarlası manzarası karşısında hayranlığını gizleyemediğini itiraf eden ziyaretçilerden Murat Kaymaz, Muş lalesinin korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Güzel zaman geçirmek için Muş Ovası’nı tercih ettik. Her yıl bu dönemde yeşeren ve endemik bir tür olan Muş lalesini ziyaret ettik. Kırmızı ve yeşilin buluştuğu noktadayız. Şehrimize ayrı bir güzellik katan laleyi bölgeden ve çevre illerden birçok insan ziyarete geliyor. Endemik bir tür olan Muş lalesi, her yıl kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Şehrimize anlam katan ve aynı zamanda şehrimizin sembolü olan bu lalenin ziyaretçiler tarafından koparılmamasını ve korunmasını rica ediyoruz. Laleleri merak edenleri şehrimize bekliyoruz” dedi.

Lalelerin yetiştiği köyde yaşayan çocuklardan Kadir Aymelek ise ziyaretçilerin lalelere zarar vermeden fotoğraf çektirmeleri gerektiğine vurgu yaparak, “Bu laleler bizim köye yakın bir arazide yetişiyor. Uzak memleketlerden insanlar buraya gelip fotoğraf çekiyorlar. Herkesten rica ediyorum, bu laleleri koparmayın” şeklinde konuştu.


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