Muş'ta minibüs kar nedeniyle yolda kaldı, ekipler kurtardı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:20
Muş'ta minibüs kar nedeniyle yolda kaldı, ekipler kurtardı
Abone Ol google-news

Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. 

6 KİŞİYLE YOLDA KALDI

Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. 

Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı. 


Minibüs haberleri

İlgili Haberler

Adalar Sivil İnisiyatifi yetkililere seslendi: 'Yeni azman minibüs projesini iptal edin!'

Adalar Sivil İnisiyatifi yetkililere seslendi: 'Yeni azman minibüs projesini iptal edin!'
Minibüsçüler öğrencilere saldırmıştı... MOBESE görüntüleri ortaya çıktı!

Minibüsçüler öğrencilere saldırmıştı... MOBESE görüntüleri ortaya çıktı!
Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 1'i ağır 12 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 1'i ağır 12 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'

Tartışma yaratan o fotoğrafa CHP'den yorum: 'Samimi bir ortamda...'
Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Bankaların 'faiz' aldatmacası... Mevduat faizlerinde yeni dönem!

Bankaların 'faiz' aldatmacası... Mevduat faizlerinde yeni dönem!
Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!

Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!
Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı

Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
Sigara parası için banka şubesine saldırdılar

Sigara parası için banka şubesine saldırdılar