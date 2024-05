Adalar Sivil İnisiyatifi yetkililere seslendi: 'Yeni azman minibüs projesini iptal edin!'

Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:49

Güncelleme: 08.05.2024 - 15:50

Adalar Sivil İnisiyatifi, Adalar için planlanan yeni azman minibüs projesine tepki gösterdi.



Büyükada'da bir araya gelen grup, toplu bir basın açıklaması yaparak yetkililere seslendi, projenin iptalini istedi.

"BU KAOSA HEP BİRLİKTE SON VERELİM!"

Açıklamada, "İETT yetkililerine sesleniyoruz! Adalar için tasarladığınızı iddia ettiğiniz yeni azman minibüs projesini iptal ediniz. Adalarımızda bütüncül bakış açısıyla hazırlanmış bir plan olmaksızın yapılan her şey Adalarımıza zarar vermektedir! Gelin; araçsız ve yavaş şehir prensiplerine uygun, insan ve yürüme odaklı ADALAR ULAŞIM MASTER PLANI’nı hep birlikte hazırlayalım! Adalarımızdaki bu kaosa hep birlikte son verelim!" denildi.

Adalar Sivil İnisiyatifi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: