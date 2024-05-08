Adalar Sivil İnisiyatifi yetkililere seslendi: 'Yeni azman minibüs projesini iptal edin!'

'Azman minibüs projesine' tepki gösteren Adalar Sivil İnisiyatifi, yaptıkları açıklama ile yetkililere seslendi. Açıklamada, "İETT yetkililerine sesleniyoruz! Adalar için tasarladığınızı iddia ettiğiniz yeni azman minibüs projesini iptal ediniz" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:49
Adalar Sivil İnisiyatifi yetkililere seslendi: 'Yeni azman minibüs projesini iptal edin!'
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Adalar Sivil İnisiyatifi, Adalar için planlanan yeni azman minibüs projesine tepki gösterdi. 

Büyükada'da bir araya gelen grup, toplu bir basın açıklaması yaparak yetkililere seslendi, projenin iptalini istedi.

"BU KAOSA HEP BİRLİKTE SON VERELİM!"

Açıklamada, "İETT yetkililerine sesleniyoruz! Adalar için tasarladığınızı iddia ettiğiniz yeni azman minibüs projesini iptal ediniz. Adalarımızda bütüncül bakış açısıyla hazırlanmış bir plan olmaksızın yapılan her şey Adalarımıza zarar vermektedir! Gelin; araçsız ve yavaş şehir prensiplerine uygun, insan ve yürüme odaklı ADALAR ULAŞIM MASTER PLANI’nı hep birlikte hazırlayalım! Adalarımızdaki bu kaosa hep birlikte son verelim!" denildi.

Adalar Sivil İnisiyatifi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İETT Genel Müdürü sayın İrfan Demet, halkın görüşü alınmaksızın Adalar için tasarlatılan YENİ AZMAN MİNİBÜS’lerin görüntülerini ilk kez 9 Kasım 2023’te Twitter hesabından paylaştı ve İETT’nin Adalarımıza yönelik böyle bir çalışması olduğunu bu vesileyle twitter üzerinden öğrenmiş olduk!

Bilgi edinme hakkımızı kullanarak (153) İBB Çözüm Merkezi'ne başvuruda bulunduk ama haftalardır bu yeni minibüsler ile ilgili herhangi bir net yanıt bizlere verilmemiştir.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında yapılan haberlerde ve sosyal medyada; 12 kişilik mevcut adabüsler yerine veya onlara ilaveten İETT tarafından Aselsan-Karsan firmalarına e-Jest isimli, 5.85m x 2.85 m x 2.52 m boyutlarında, yani MEVCUT ARAÇLARIN YAKLAŞIK ÜÇ KATI HACMİNDE elektrikli MİNİBÜS sipariş edildiği iddia edilmiştir.

Bu iddialara İETT yetkililerinden herhangi bir teyit veya NET BİR YALANLAMA gelmemiştir! Öte yandan mevcut İETT Adalar şoförlerinin bu araçlarla ilgili eğitim aldıkları iddia ve duyumları, fark ettiğimiz bazı durak ve yol genişletme faaliyetleri biz Adalıları kaygılandırmaktadır."

"ADALARIMIZ DOĞAL SİT ALANIDIR"

"Adalarımız doğal, kentsel ve arkeolojik SİT alanıdır ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Adalar’da yapılacak her türlü faaliyet, koruma-kullanma dengesi gözetilerek koruma kurulları denetiminde yapılmaktadır.

Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu kararları ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı uyarınca çok sınırlı kamu hizmeti dışında, halen Adalar’da her türlü elektrikli ya da fosil yakıtlı motorlu taşıt kullanımı yasaktır. Başta kamu kurumları olmak üzere gerek toplu taşımada gerek özel taşıma için elektrikli ve fosil yakıtlı motorlu araçlar kullanılmaktadır. Bazı kamu görevlileri rahatça yürünebilecek mesafeler için ve Adalar’daki özel işleri için bile taşıt kullanmaktalar, bireylerin ulaşım tercihleri de bundan olumsuz etkilenmektedir.

Bu kural tanımazlık ve rahatlığın da etkisiyle başta Büyükada olmak üzere adalarımızda büyük bir trafik kaosu yaşanmaya başlanmış, ve artarak sürmektedir. Adalarımız yürünebilirlik açısından eşsiz bir deneyime ve tarihe sahip olmasına rağmen, son yıllarda bu kuralsız, yasa tanımaz uygulamalar ve keyfilik sonucunda bu özelliğini gitgide yitirmeye başlamıştır."

"HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

"Sokaklar aynı zamanda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kedi, köpek, kirpi gibi hayvanların doğal yaşam alanıdır. Doğanın ayrılmaz parçası olan sokaklarımızdaki sessiz canların da giderek daha fazla yaşam tehdidi altında ve trafik mağduru olacaklarını hatırlatmak isteriz. Adalar’da ulaşım altyapısını iyileştirmek, karmaşıklığı azaltmak, Adalar’ı yeniden yürünebilir bir yer haline getirmek ve İstanbul’un insancıl ve doğa dostu yerlerinden biri olarak korumak başta kamu görevlilerinin olmak üzere hepimizin sorumluluğundadır.

Geçmişte olduğu gibi güvenli yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturulmalı, bu rotalara erişim, yönlendirme işaretleri ile kolaylaştırılmalıdır. Böyle bir ulaşım planlaması hem ziyaretçileri hem de Adalıları mutlu ederken Adalar’ın yeniden keşfedilmesini de sağlayacaktır. Kamu kurumlarının kendi perspektiflerinden yapmış oldukları birbirinden kopuk çalışmalar Adalar’ımıza telafisi çok güç zararlar vermeye başlamıştır.

Son olarak İETT, koruma kurulu kararlarına aykırı olarak, sivil toplum örgütleriyle ve halkla görüş alışverişinde bulunmaksızın, TURİZM SERMAYESİNİN BASKISI ALTINDA bulunan Adalar’ımıza AZMAN MİNİBÜS getirme kararı almış görünmektedir!!

Öte yandan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla işbirliği halinde, yetkin uzmanlarla ve sivil halkla birlikte İstanbul İçin Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Önceliklendirmesi’nde YÜRÜMEYİ EN BAŞ SIRAYA KOYAN değerli çalışmalar yürüten İBB’nin bu çalışmaları; Adalar’a azman minibüslerin getirilmesi halinde yerle bir olacak, bir göz boyama faaliyetinden öteye gidemeyecektir.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

"Şimdi tüm yetkililere sesleniyoruz! Adalar ilçemizde bütüncül bakış açısıyla hazırlanmış bir plan olmadan yapılan her şey Adalarımıza zarar vermektedir! Adalar’ın yüzyıllardır devam eden yaşam kültürü, doğa, orman ve denizle bütünleşik ekosistemi korunmalıdır! Tarihi, doğal ve kültürel mirasımızı tahrip eden, özel ya da kamuya ait olup olmadığına bakılmaksızın tüm araçların kontrolsüzce çoğalmasına izin verilemez! Doğaya ve tüm canlılara saygılı, kültürel varlıklarını koruyan, ekosistemi gözeten, geleceğe sahip çıkan yayalaştırılmış ulaşım planı yapılmalıdır!

İETT yetkililerine tekrar sesleniyoruz! ADALAR’A getirilmesi planlanan YENİ AZMAN MİNİBÜSLERİ İSTEMİYORUZ ! Adalar için tasarladığınızı iddia ettiğiniz, ancak Adalar’ın ölüm fermanı olacak YENİ AZMAN MİNİBÜS projesini derhal iptal ediniz !!!

Gelin; Araçsız ve Yavaş Şehir prensiplerine uygun, insan ve yürüme odaklı, koruma-kullanma dengesini gözeten ADALAR ULAŞIM MASTER PLANI’nı hep birlikte hazırlayalım!! Adalar’ımızdaki bu kaosa hep birlikte son verelim! Güvenli, yürünebilir Adalar istiyoruz!"


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