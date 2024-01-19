Muş'ta ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu

Muş'un Varto ilçesinde, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. (14) ve Z.T. (14), P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:20
Muş'ta ortaokul öğrencisi 2 kız çocuğu, metruk evde ipe asılı halde ölü bulundu
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muş'un Vorto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi P.A. ve Z.T.'nin akşam olmasına rağmen evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, iki kız çocuğunu da ipte asılı halde buldu.

Cemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği belirlenirken, haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından, önce Varto Devlet Hastanesi'nin morguna, daha sonra ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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