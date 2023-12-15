Samsun'da dehşet: Tarlada ağaca asılı halde bulundu

Samsun’da bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:38
Samsun'da dehşet: Tarlada ağaca asılı halde bulundu
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Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi’nde, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu. Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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