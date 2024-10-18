Muş'ta yüksek kesimlere kar yağdı
Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Muş'ta etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar nedeniyle 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisi ve Kurtik Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Köylülerden Mehmet Emin Koç, Muş'un yüksek kesimlerine kar yağdığını söyledi.
"ERKEN YAĞDI"
Muş'un kar memleketi olduğunu ifade eden Koç, "Kar biraz erken yağdı. Havalar da soğudu ama kar berekettir." dedi.
Etiketler: #Muş #Kar #kar yağışı
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