Mustafa 3 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:21
Mustafa 3 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor
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Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik 24 Nisan'da başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin dağlık alanda da sürdürdüğü ve dün helikopter desteğiyle yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği bildirilmişti.


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