Mustafa Adıgüzel: El okuma cihazlarının hepsi çöp olacak

08 Mayıs 2022 Pazar, 17:47

Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, özel hastanelerde muayene olabilmek için el okuma cihazları ile kayıt yaptırma işleminin 1 Haziran’da yeniden başlayacağını, ancak özel hastanelerdeki el okuma cihazlarının çalışmadığını söyledi.

Adıgüzel, açıklama yaptığı özel hastanedeki el okuma cihazını göstererek şöyle konuştu: