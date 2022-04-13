Mustafa Balbay 'Sırada Suriye var' diyerek yazdı: 'Yeni bir dönem başlayabilir...'
Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, bugünkü yazısında Suriye ile yeni bir dönemin başlayabileceğinin altını çizdi. Suriye ile daha 'insani' alanları da içeren bir diyalog arayışına girildiğini aktaran Balbay, "Keşke bu noktaya onca yanlışı yaşamadan gelinseydi" ifadelerini kullandı.
İktidara yakın medya organları, son aylarda dış politikada açılan 'diyalog' kapılarını gündemde tutmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Libya ile başlayan 'yakınlaşma' sürüyor.
Son olarak gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, 13 Nisan Çarşamba tarihli "Sırada Suriye var..." başlıklı yazısında, Ankara’daki 'normalleşme havasını' anlattı.
"'DEVAMI VAR MI' DİYE YOKLADIK..."
İktidara yakın kaynaklarda yer alan haberlere değinen Balbay, "'Devamı var mı' diye yokladık, Suriye çıktı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, Suriye ile yeni bir döneme girebileceğini belirten Balbay, "Saray’da bu ülke ile nasıl yakınlaşılacağı yönünde ön hazırlık yapılırken akla ilk güvenlik gelmiş. Ancak buradan başlanmasının on yıllık savrulmayı toparlamaya yetmeyeceği kanaatine varılmış. Bunun üzerine daha 'insani' alanları da içeren bir diyalog arayışına girilmiş" diye yazdı.
"BİR DİZİ HATIRA VAR..."
"Yöntemin ne olacağı belli değil ama Suriye ile yeni bir dönemin başlayacağını söylemek mümkün" ifadelerini kullanan Balbay, yazısında "Beşşar Esad’la Antalya’da aile boyu tatilden Gaziantep’te ortaklaşa bakanlar toplantısına kadar anımsanacak bir dizi hatıra var. Bunca olanlardan sonra olur mu dememek gerek. Neler olmadı ki!" sözlerine yer verdi.
AKP iktidarını mevcut duruma karşı uyaran Balbay, "Partinizin çıkarları ile ülkenin çıkarları karşı karşıya gelince bugüne kadar olduğu gibi hemen partinizi öncelemeyin. Küresel güçlerle iyi olmak uğruna komşunuzu satmayın" dedi.
Mustafa Balbay'ın 13 Nisan Çarşamba tarihli "Sırada Suriye var..." başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.
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