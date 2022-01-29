Mustafa Balbay, Uğur Mumcu'yu anlattı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Mustafa Balbay dün, AKK tarafından Gençlik Parkı Kent Konseyi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen “SözONda” programına katıldı. “Uğur Mumcu’dan Sonra Türkiye” konulu programda konuşan Balbay, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993’te katledilen gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’yla olan anılarını anlattı. Balbay, “Uğur Mumcu ile uzun yıllar çalışarak gazetecilik aşkına yakından tanıklık ettim.

Türkiye’yi aydınlatma, gerçeği bulma çabasını tüm engellere rağmen aşan bir gazeteciydi” dedi. Balbay, Mumcu’nun devlet ve milletle barışık bir yazar olduğunu, devletin bütün kirlerden arındırılmış, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması için çaba harcadığını vurguladı. 1970’li yıllarda sağ ve sol ve örgütlere aynı kaçakçıların silah sattığını Mumcu’nun ortaya çıkardığını söyleyen Balbay, “Uğur Mumcu gerçeğe aşıktı. Onu bulmak için her şey yapardı. Ben de kendimi Uğur Mumcu’nun öğrencisi gibi hissetmekten büyük bir kıvanç duyardım. Her gün saat 11.00 gbi telefonla konuşur, kendisine Haber Merkezi’nin gündemini aktarırdım” diye konuştu. Program sonunda Balbay’a günün anısına plaket veren AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da düşüncelerini, “Birbirimizi dinlemez olduğumuz dönemlerde anlayamadığımız konuları, birbirimizi dinlemeye başladığımız bu mecralarda, bu katılımcı kültürle ön yargısız dinlemenin konforunu yaşıyoruz” dedi.

YOĞUN KATILIM

Programa gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, AKK Başkan Yardımcısı Savaş Zafer Şahin, AKK Danışma Kurulu Üyeleri Mesut İbiş, Şevket Bülend Yahnici, AKK Yürütme Kurulu Üyeleri Obahan Obaoğlu, Murat Akyüz, Süleyman Ekinci, Ahmet Bora Hızal, Çalışma Grubu sözcüleri, Meclis sözcüleri ile Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu üyeleri ile AKK bileşenleri de katıldı.