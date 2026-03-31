Mustafa Bozbey gözaltında... CHP Bursa İl Başkanı'ndan Bursalılara çağrı: 'Tüm yurttaşlarımızı demokrasiye sahip çıkmak için belediye önünde toplanmaya davet ediyorum'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursalılara seslenerek bulunarak sosyal medya hesabından çağrıda bulundu:

Yeşiltaş, "Tüm yurttaşlarımızı, Bursalıların iradesiyle seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve demokrasiye sahip çıkmak için Bursa Büyükşehir Belediyemiz önünde toplanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.