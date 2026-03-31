Mustafa Bozbey'in gözaltı alınmasına CHP'den ilk tepki!

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüte üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Operasyona CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"SABAHIN KÖRÜNDE EVİNDE BASKINA UĞRAYAN BİR AKP’Lİ VAR MI?"

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Soruşturmaların yüzde 46'sı AKP'li belediyelere" açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

1Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in evinde arama yapıldığı bilgisi geliyor.

AKP’li belediyelere verilen soruşturma izni sayısını açıklayan İçişleri Bakanı’na soralım: Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?"