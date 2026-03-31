Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mustafa Bozbey'in gözaltı alınmasına CHP'den ilk tepki!

31.03.2026 08:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'li Gökhan Günaydın "Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?" diye sordu.

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ya da örgüte üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Operasyona CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

"SABAHIN KÖRÜNDE EVİNDE BASKINA UĞRAYAN BİR AKP’Lİ VAR MI?"

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "Soruşturmaların yüzde 46'sı AKP'li belediyelere" açıklamasını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

1Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in evinde arama yapıldığı bilgisi geliyor.

AKP’li belediyelere verilen soruşturma izni sayısını açıklayan İçişleri Bakanı’na soralım: Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?"

İlgili Konular: #CHP #gözaltı #Gökhan Günaydın #Mustafa Bozbey

Mustafa Bozbey’e saldırı girişimi: 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik dün düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili adliyeye sevk edilen iki kardeş yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozbey o iddiaları bir kez daha yalanladı: 'Çalışmaya devam edeceğiz' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa edeceği iddialarını bir kez daha yalanladı.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Son dakika haberi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 51 ikamet, 23 adet şirket ve iş yeri ile 1 adet vakıf hakkında el koyma kararı verildiği belirtildi.