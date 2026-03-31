Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Peki, Mustafa Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey neden gözaltına alındı? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi kim?

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğan Mustafa Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun olan Bozbey, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak Yüksek İnşaat Mühendisi ünvanını aldı.

MUSTAFA BOZBEY'İN HAYATI VE KARİYERİ

Meslek hayatına 1986 yılında başlayan Mustafa Bozbey, 1989’da Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurarak çalışmalarını kendi şirketinde sürdürdü. Birçok toplu konut projesine imza atan Bozbey, 18 Nisan 1999 tarihinde Demokratik Sol Parti’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Nilüfer’in üçüncü belediye başkanı oldu. Başkan seçilmesinin ardından şirketteki görev ve yetkilerini devretti.

Bozbey, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve yeniden seçim kazanarak Bursa’nın merkez ilçelerinde üst üste iki dönem seçilen ilk belediye başkanı ünvanını aldı.

MUSTAFA BOZBEY'İN EŞİ KİM?

2014 yılında hayatını Seden Bozbey ile birleştiren Mustafa Bozbey, bir kız ve iki torun sahibidir.

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İlimiz Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa BOZBEY, Turgay ERDEM ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.03.2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay ERDEM'in de (Tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."