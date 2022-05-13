Mustafa Destici 'Anadolu Fest' yasağını savundu: 'Haram şeyler'

13 Mayıs 2022 Cuma, 16:45

Eskişehir Valiliği, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü yürüyüş, oturma eylemi, stant, çadır kurma, afiş, pankart asma, konser, şenlik ve festival gibi etkinliklerin 10 Mayıs itibarıyla 15 günlüğüne yasakladı.

Organizasyon şirketinin kararın iptali üzerine mahkemeye başvurmasının ardından etkinliklerin 9- 12 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de, İki Eylül Caddesi'nde esnaf ziyaretinde valiliğin aldığı karara ilişkin bir gazetecinin sorularını yanıtladı.

"HARAM OLAN ŞEYLER"

Destici, "Valiliğimizin bu konuda aldığı kararı doğru ve yerinde bir karar olarak görüyorum" dedi.

Planlanan etkinliklerin toplumun örf ve adetlerine, inançlarına, gelenek ve göreneklerine uymadığını söyleyen Destici şöyle konuştu:

"Müzik festivali, sanat adı altında bizim ahlakımızla, meşrebimizle, inancımızla, kültürümüzle uygun olmayan, gayri ahlaki diyebileceğimiz davranışları içinde yoğunluklu olarak barındıran bu tür faaliyetlerle ilgili şerhimiz var. Herkes belki bunu açıkça söyleyemeyebilir ama ben açıkça söylüyorum, daha net söyleyeyim: Müzik festivali adı altında, şarap, bira festivali, ne bileyim böyle haram olan şeylerin ya da davranışların sergilenmesi normalmiş gibi sanki orada iki günlük bir serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor gibi bir organizasyonu şahsen memleketim, ülkem, milletim, insanım ve gençlerim için de uygun görmem. Biz bu tür davranışları gençlerimizi özendirici pozisyona getirmemeliyiz. Daha önce de ifade ettim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletin inancı İslam'dır ve Türk İslam inancına bağlıdır. Elbette ki başka etnik kökenden başka dinden, mezhebi anlayıştan insanlarımız da var. Onlara da saygı duyuyoruz, vatandaşlarımız var ama bunların hepsinin bu milletin değerlerine inancına, kültürüne saygı göstermesi lazım."

"HİÇBİR ÖZGÜRLÜK SINIRSIZ DEĞİLDİR"

Destici, Eskişehir'in aynı zamanda bir üniversite, öğrenci, sanayi, işçi ve emekli şehri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin bu anlamda hemen hemen her alanda insanlarının yaşadığı bir şehir olan bu kadar güzel bir şehri, güzel insanları olan bir kenti bizim bir iki işte müzik adı altında ya da başka adlar altında Eskişehir'i lekelemeye, Eskişehir'i bu tür hadiselerle kamuoyunda gündeme getirmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Herkes Eskişehir'e sahip çıkmalı, Eskişehirliye sahip çıkmalı, vatandaşlarımıza sahip çıkmalı. Elbette ki öğrencilerimiz, gençlerimiz, toplumumuz eğlenebilir, eğlence düzenleyebilir, müzik festivali düzenleyebilir, sanat festivali, kültür festivali düzenleyebilir. Ama sınır neresi? Özgürlükler alanı içinde bu böyledir. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Bir; başkasını rahatsız etmeyecek. İki; bunun yasal bir sınırı var. O yasal sınıra herkes uyacak. Üçüncüsü de bu toplumun, bu ülkenin genel ahlak ve inanç kurallarına, kültürüne, örfüne, adetine herkes saygı göstermek zorundadır."