Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:18

Güncelleme: 17.04.2023 - 17:18

Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Babala TV'de konuk alan ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, programına yönelik "Hasan Atilla Uğur'un oğlu kaç para kazanacak? Mevzu budur bence" diyen Mustafa Kartoğlu'na sert çıktı. Peki, Mustafa Kartoğlu kimdir? Mustafa Kartoğlu nereli, kaç yaşında? Mustafa Kartoğlu mesleği ne? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA KARTOĞLU KİMDİR?

Mustafa Kartoğlu, 1968 yılında Rize ilinin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik ve siyasi yorumculuk yapan Mustafa Kartoğlu, kurumsal basın müşavirliği ve reklamcılık, daha sonra Yeni Şafak, Akşam ve Star gazetelerinde muhabirlik, editörlük görevlerinde bulundu. 2011-18 yılları arasında Star Gazetesi Ankara Temsilciliği yaptı. 2019’dan itibaren Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarlığı yapmaya devam ediyor.

Mustafa Kurtoğlu, ulusal ana akım haber kanallarında yorumculuk yapmakta, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşları'nda ders, eğitim ve konferanslar vermektedir.

"HASAN ATİLLA UĞUR'UN OĞLU KAÇ PARA KAZANACAK?"

Kartoğlu, konuk olduğu Haber Global yayınında Muharrem İnce'nin konuk olduğu bölüme yönelik "7 saatlik programa ne kadar reklam alınacak, kaç kişi tıklayacak? Hasan Atilla Uğur'un oğlu kaç para kazanacak? Mevzu budur bence. Konuşacaksanız bunu konuşun. Onu da biz bilemeyiz. Para yurtdışından geldiği için. YouTube'dan geliyor... O yüzden" sözlerini kullanarak Oğuzhan Uğur'u ve Babala TV'yi hedef almıştı.

"ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?"

Uğur, Kartoğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi. Kartoğlu'nun yayındaki sözlerini Twitter'dan paylaşan Uğur, "Gelirler bağışlanıyor. Bunu ilk bölümde duyurduk. Nereye bağışlanacağını da halk oylayarak seçiyor. Bilmeden konuştuğunuz için özür dileyecek misiniz Sn. Kartoğlu? Çok şey değil de… Dilersiniz belki" dedi.