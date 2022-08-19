Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında? Oğuzhan Uğur ne iş yapıyor, şarkıları neler?
Oğuzhan Uğur'un youtube hesabından yayımladığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programı katılan siyasetçilerin açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Peki, birçok kimlikle tanıdığımız Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında? Oğuzhan Uğur ne iş yapıyor, şarkıları neler?
Son zamanların öne çıkan isimlerinden Oğuzhan Uğur hem yaptığı işlerle hem de zaman zaman sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekiyor. Epey bir takipçi kitlesi olan Uğur'un kim olduğu ise merak edilenler arasında. İşte, ünlü isme dair ayrıntılar...
OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 Ankara doğumlu müzisyen, yönetmen, senarist, karikatürist ve YouTube yayıncısıdır. Abdullah Öcalan'ın ilk sorgusunu yapan Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu, yönetmen Tuğrul Uğur'un ağabeyidir. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını yapmıştır.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 yılında Budabi ve Onedio'nun YouTube kanallarında içerikler hazırlamıştır. 38 yaşındaki Uğur, 2022 itibari ile Youtube kariyerini BaBaLa TV'de devam ettirmektedir.
OĞUZHAN UĞUR FİLMOGRAFİ
- Ağır Abi
- Pişt
- Bizans Oyunları
- Kırk Yalan
- Borç Harç
OĞUZHAN UĞUR ALBÜM
- Çok Şükür (2012)
SİNGLE ALBÜMLER
- Terbiyesizim (2012)
- Panpa (2012)
- Birinci Vazife (2013)
- İstemiyorum (2013)
- Sağ Salim (2014)
- Bal Prensesi (2014)
- Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)
- Biyolojik Unsur (2015)
- Mağlubiyet (2016)
- Madım mı? (2016)
- Kıskanç (2016)
- Bana Bunu Yapma (2017)
- Tarihi Çevir (2017)
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