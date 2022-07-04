Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 103. yılı kutlandı
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresi için kente gidişinin üzerinden 103 yıl geçti. Halk, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla kent meydanına kadar yürüyerek 103. yılı kutladı.
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum Kongresi için kente gelişinin üzerinden 103 yıl geçti. Atatürk’ün Erzurum’a gidişinin 103. yıldönümü dolayısıyla dün kentte tören düzenlendi.
İstanbul Kapı’da bir araya gelen katılımcılar, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Muharip Gaziler ve kentteki bazı cirit kulübü üyesi sporcularla Havuzbaşı Kent Meydanı’na yürüdü. Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in, Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Başkan Sekmen, törende 3 Temmuz’un önemine dikkati çekerek “Bugün, milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır” dedi. Ardından, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu. Programa katılanlar daha sonra Yakutiye’deki Atatürk Evi’ni gezdi. Vali Memiş de tarihi bir günü hep birlikte çok büyük bir coşku ve minnettarlıkla kutladıklarını ifade etti.
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