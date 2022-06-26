Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu

Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu. Timur'un otopsi sonucu kalp krizi geçirdiği belirlendi.

AA
26 Haziran 2022 Pazar, 13:36
Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erzurum Şehir Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olan 41 yaşındaki Özge Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.



Erzurum ölü bulundu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler