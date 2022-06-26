Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu
Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu. Timur'un otopsi sonucu kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Erzurum Şehir Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olan 41 yaşındaki Özge Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.
Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.
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