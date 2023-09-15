Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:14

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Mustafa Levent Bilgen, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine atandı. Peki Mustafa Levent Bilgen kim? Yeni Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA LEVENT BİLGEN KİM?

Mustafa Levent Bilgen, 1966 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitiren Bilgen, Lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde, İşletme alanında; masterını, aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yaptı.

1995'te Dışişleri Bakanlığı'na girdi, çeşitli görevlerde bulundu, 2007-2009 yıllarında Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tahsin Burcuoğlu'nun özel danışmanı olarak görev yaptı, 2009-2011 yıllarında Toronto Kurucu Başkonsolosu, 2011-2014 yıllarında ise New York Başkonsolosu oldu, 12 Aralık 2014 - 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2017 yılında Dışişleri Bakanlığı Müşaviri oldu. 2018-2019 yılları arasında Meclis Dışışleri Komisyonu Danışmanlığı yaptı.