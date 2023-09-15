Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:21

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine atandı. Peki Tanju Bilgiç kim? Yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç nereli, kaç yaşında?

TANJU BİLGİÇ KİM?

Tanju Bilgiç 20 Eylül 1971 tarihinde doğdu. Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olan Bilgiç, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.

1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı oldu, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başladı. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü oldu. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev aldı. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü oldu.