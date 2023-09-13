Mustafa Sandal'dan Halil Konakcı’ya tepki: Şarlatan!
“Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit” ifadelerini kullanan gerici imam Halil Konakcı‘ya şarkıcı Mustafa Sandal’dan tepki geldi. Sandal, Konakcı’ya “Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör” dedi.
Cumhuriyet’i hedef alan tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Halil Konakcı’ya son açıklamaları nedeniyle şarkıcı Mustafa Sandal’dan tepki geldi.
Konakcı’nın “Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit.” şeklindeki sözlerine yönelik olarak Sandal, şunları söyledi:
“Şimdide kafir olduk öyle mi:) Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"
Şimdide kafir olduk öylemi:)— Mustafa Sandal (@mustinetnet) September 13, 2023
Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör.
Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebette öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler! pic.twitter.com/oh7d652jOE
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