Mustafa Sandal'dan Halil Konakcı’ya tepki: Şarlatan!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 19:19

Güncelleme: 13.09.2023 - 19:19

Cumhuriyet’i hedef alan tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Halil Konakcı’ya son açıklamaları nedeniyle şarkıcı Mustafa Sandal’dan tepki geldi.

Konakcı’nın “Bu ülkede acilen Müslüman ve kafir tanımının yapılması lazım. Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit.” şeklindeki sözlerine yönelik olarak Sandal, şunları söyledi:

“Şimdide kafir olduk öyle mi:) Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler!"