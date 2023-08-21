İşgali savunan Halil Konakcı’ya soruşturma açılmıştı: Diyanet de ziyaret etmiş!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:28

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:39

Hilafet çağrısı yapan, sanatçıları eleştiren, laikliği ve kadınları hedef almasıyla sık sık tepki çeken imam Halil Konakcı son olarak sosyal medyada Hatay hakkında skandal ifadeler kullanmış, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Merve Dişli'nin haberine göre Konakcı'nın son olarak Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunda ağırlandığı görüntüler ortaya çıktı. Kurstaki çocuklar Konakcı'nın elini öpmek isterlerken Konakcı, “Öpmeyin, siz hafızsınız asıl benim sizin elinizi öpmem lazım. Öpmeden, öpmeden” dedi.

Halil Konakcı hocamız

Hafızlık yolundaki talebelerimizi ziyaret etti

Saygıdeğer hocamıza maddi manevi destekleri

Milli/Manevi değerler konulu sohbeti için teşekkürler pic.twitter.com/Xc1qJLk1T8 — Golkentkurankursu (@Golkentkkursu) August 17, 2023

Geçen yıl açılan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunun açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapmıştı.

Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımları ile Gölkent Erkek Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışını yaptık.



Yapımına katkı sağladığımız kursumuzun hayırlı ve nice hafızlar yetişmesine vesile olmasını diliyorum. @DIBAliErbas pic.twitter.com/CADwQFZ6PR — Doç.Dr.Tahir Büyükakın (@tahirbuyukakin) June 4, 2022

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" demişti.

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.