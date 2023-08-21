İşgali savunan Halil Konakcı’ya soruşturma açılmıştı: Diyanet de ziyaret etmiş!

Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan, son olarak da Hatay’da Fransız işgalini övdüğü için hakkında soruşturma başlatılan imam Halil Konakcı, Kocaeli'nde bulunan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kursu'na ziyarete gitti. Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerde kurstaki çocuklar Konakcı'nın elini öptürdüler. Aynı kursun açılışına daha önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ında katılması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:28
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Hilafet çağrısı yapan, sanatçıları eleştiren, laikliği ve kadınları hedef almasıyla sık sık tepki çeken imam Halil Konakcı son olarak sosyal medyada Hatay hakkında skandal ifadeler kullanmış, Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci Merve Dişli'nin haberine göre Konakcı'nın son olarak Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunda ağırlandığı görüntüler ortaya çıktı. Kurstaki çocuklar Konakcı'nın elini öpmek isterlerken Konakcı, “Öpmeyin, siz hafızsınız asıl benim sizin elinizi öpmem lazım. Öpmeden, öpmeden” dedi.

Geçen yıl açılan Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunun açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakcı, sosyal medya paylaşımında, "Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. 'Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın' tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan 'Allahu ekber' diye okundu 1938’e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar" demişti.

Konakcı, daha önce de kıyafetleri nedeniyle kadınları hedef göstermişti.

 


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