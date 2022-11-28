Mustafa Sarıgül: Gençler bir montu almak için 36 ay taksit ödemek zorunda
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekonomik krize dikkat çekerek, "Gençler bir montu almak için 36 ay taksit ödemek zorunda kalıyor bu gençler montu mu düşünecek, eğitimlerini mi düşünecek?" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Ülkemizin geleceğini teminat altına almanın birinci şartı nitelikli eğitimdir” dedi.
TDP Genel Merkez Binasında gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli konular hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül enflasyona değinerek, “Bu ülkede 36 ay taksitle araba satılırdı, ev satılırdı ama mont satılacağı aklıma gelmezdi. Gençler bir montu almak için 36 ay taksit ödemek zorunda kalıyor bu gençler montu mu düşünecek, eğitimlerini mi düşünecek?" dedi.
"1 TL madeni paranın maliyeti 2 ile 3 TL arasında değişiyor" diyen Sarıgül, "Geldiğimiz duruma bakın. Van’da İranlılar mutlu, Edirne’de de Bulgaristan’dan gelenler mutlu. Bizimkiler de seyirci olarak bakıyor. Eskiden 1 kg baklavayı 20 TL’ye alırdık şimdi bir tane baklava olmuş 20 TL, bu gençler baklavayı nasıl yiyecek” diye konuştu.
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