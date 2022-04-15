Mustafa Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gerçek ittifakların seçime 4 ay kala kurulacağını savunarak "O ittifaklar bayrağımız ve toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sarıgül, Ramazan Bayramı öncesi cezaevindeki hükümlülere af çıkarılması yönünde çağrısını yineledi.
Sarıgül, daha sonra Bolu Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırına gitti. Burada da konuşan Sarıgül, kurulan ittifaklar için henüz çok erken olduğunu ifade ederek, "Masalar için çok erken. Daha köprünün altından çok sular geçer. Siyasette her zaman iki iki daha dört etmez. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bu nedenle bunun daha vakti var. Vakti geldiği zaman Türkiye Değişim Partisi, barış için, demokrasi için, özgürlükler için, Türkiye'nin mutluluğu için, Türkiye'nin içerde huzurlu ve dışarıda onurlu olması için o zaman geldiği zaman gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak. O ittifaklar bayrağımız ve toprağımızın ittifakı olacak. Ulusal birliğin ittifakı olacak. İnançlara saygılı, laikliğin ittifakı olacak" diye konuştu.
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