Mustafa Sarıgül'den Putin'e tepki: 'Tek adamla yönetilen Rusya’nın Devlet Başkanı'

24 Aralık 2021 Cuma, 18:03

Kütahya'da esnaflarla bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Türkiye Merkez Bankası' göndermesi yapmasına tepki gösterdi.

Sarıgül, "Daha piyasa ekonomisini kuramamış, demokrasiyle değil, tek adamla yönetilen Rusya’nın Devlet Başkanı Türkiye gibi oluruz. diyerek, bize gülüyor. TDP olarak, Amerika’nın demokrasimize karışmasına nasıl karşıysak, Rusya’nın da bizim işlerimize karışmasına müsaade etmeyiz. Putin’i haddini bilmeye, devleti yönetenleri de bu konuda tavır koymaya davet ediyorum. Bugün ülkeyi yönetenlerin ekonomi anlayışları, halkı düşünen bir ekonomi değildir. Halkı düşünen bir ekonomi, ülkenin parasını bu hale getirmez. AK Parti'nin artık ülkeye verebileceği de, ülkeden isteyebileceği de bir şey yoktur ve kalmamıştır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU ?

Rusya lideri Vladimir Putin, yıl sonu basın toplantısı sırasında ülkesinin iç siyaseti, dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

Rusya Merkez Bankası’nın para politikalarına ilişkin bir soru üzerine Türkiye’ye gönderme yapan Putin, Merkez Bankası faiz oranını artırmazsa durumun Türkiye’dekine benzer bir hâl alabileceğini ifade ederek şunları kaydetmişti:

"Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün, fakat ben bunu yapmıyorum. İş dünyası ile iletişim içindeyim ve onların ne düşündüğünü de biliyorum. Ancak ben Merkez Bankası’nın çalışmasını olumlu değerlendiriyorum. Nitekim eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını katılaştırırsa, o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir.''