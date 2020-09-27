Karagül'ün 'füze' çağrısı, ünlü ak trolü de şaşırttı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Ermenistan'ın başkentinin tam merkezine "yanlışlıkla füze düşmesi"ni istedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 15:24
Karagül'ün 'füze' çağrısı, ünlü ak trolü de şaşırttı
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Ermenistan ile Azerbaycan orduları arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışma sonrası Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün dile getirdiği "isteği" gündem oldu.

Ermenistan'ın aslında Türkiye'ye saldırdığını savunan Karagül, ülkenin başkenti Erivan'ın tam merkezine "yanlışlıkla" bir füze düşmesini istedi.

"SAKİN OL İBRAHİM ABİ"

Karagül'ün bu paylaşımı, sosyal medyada önde gelen 'Ak troll'lerden biri olan ve @CumhurFrankfurt adını kullanan Mehmet Cumhur'u da şaşırttı. Cumhur, paylaşım üzerine Karagül'e, "İbrahim abi tamam sakin ol" diye seslendi.


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