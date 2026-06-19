Mustafa Turgut'un kim olduğu araştırılıyor. Mersin'de jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un ve bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu belediye çalışanları operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Mustafa Turgut kimdir? Mersin Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut neden gözaltına alındı?

MUSTAFA TURGUT KİMDİR?

Mustafa Turgut, 1966 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Silifke’de tamamladı. Eğitim hayatındaki başarısının ardından 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Turgut, tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık kariyerine yöneldi. 1992 yılında Ankara Numune Hastanesinde Beyin Cerrahisi ihtisasına başladı.

Uzmanlık eğitimini 1998 yılında tamamlayan Mustafa Turgut, aynı yıl önceki adı Mersin SSK Hastanesi olan, günümüzde ise Mersin Toros Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kurumuna tayin edildi.

Sağlık alanındaki görevleri sırasında Mersin Toros Devlet Hastanesinde 4 yıl boyunca başhekim yardımcılığı görevinde bulundu. Mesleki kariyerinin yanı sıra sivil toplum çalışmalarında da yer alan Turgut, Mersin Silifkeliler Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Silifke Belediye Başkan Adayı olması nedeniyle hastanedeki görevinden ayrıldı. Aynı yıl yapılan seçimlerde Silifke Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Turgut, görevine başladı.

MUSTAFA TURGUT'UN ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Turgut, uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptıktan sonra yerel yönetimlerde görev alan isimler arasında yer aldı.

MUSTAFA TURGUT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mersin’in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belediye binasında arama yaptı.

Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

Binanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, mesai için gelen belediye personelinin içeri alınmadığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yalnızca belediye binasında değil, farklı adreslerde de arama yapıldığı belirtildi.

Operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.