Erdem Kaynarca kimdir? Erdem Kaynarca neden gözaltına alındı? Erdem Kaynarca dizi ve filmleri

Oyuncu Erdem Kaynarca gözaltına alındı. Türk televizyon ve tiyatro dünyasının son dönemde dikkat çeken oyuncularından Erdem Kaynarca TRT’nin dijital platformu tabii için çekimleri devam eden "Ateş Denizi" dizisinin Beykoz’daki setine polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması dikkat çekti. Peki, Oyuncu Erdem Kaynarca kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdem Kaynarca neden gözaltına alındı?

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

Erdem Kaynarca, 17 Kasım 1992’de İstanbul’da doğdu. İlk olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde eğitim aldı. Ardından sahne sanatlarına yönelerek Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. Eğitim süreci boyunca çeşitli tiyatro çalışmalarında yer aldı ve kamera önü projelerde bulundu.

Sahne sanatlarına olan ilgisi üniversite yıllarında başlayan Erdem Kaynarca, konservatuvar eğitiminin ardından hem kamera önü hem de tiyatro sahnesinde güçlü bir oyunculuk çizgisi oluşturdu.

ERDEM KAYNARCA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

TRT Tabii için çekilen dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı. Polis ekiplerinin setine hazırlanan Erdem Kaynarca için oyuncunun karavanına gittiği ve karavanda arama yaptığı öğrenildi. Karavandan indirilen oyuncunun eşliğinde arabasında arama yapılırken aracın temiz çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ateş Denizi dizisinde Nezih karakterine hayat veren Erdem Kaynarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Oyuncunun ifadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonucu Ateş Denizi setine bir hafta ara verildi.