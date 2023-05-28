2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ahmet Davutoğlu’nun sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

Ahmet Davutoğlu’nun sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 83 oy çıkarken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 254 oy çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:48
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Eyüpsultan’da bulunan Göktürk Nejat Sabuncu İlkokulu’nda 2249 numaralı sandıkta oy kullandı.

Toplam 337 oyun kullanıldığı sandıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 83 oy çıkarken Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 254 oy çıktı.

 


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