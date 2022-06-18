Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu hangi partiden milletvekili?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 12:16

Mustafa Yeneroğlu 1975 yılında Bayburt'ta doğdu. 1976'da ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti.

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden denkliğini aldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 26. Yasama Dönemi 1. ve 2. Yasama Yıllarında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini ifa etti. Aralık 2017 Haziran 2018 tarihleri arasında TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliği görevini üstlendi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden AKP İstanbul Milletvekilli seçilen Yeneroğlu, 18 Ağustos 2018'de partisinin MKYK üyeliğine seçildi. 27. Yasama Döneminde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyeliği ve Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevleri, 28 Ekim 2019 tarihinde MKYK üyeliğinden ve 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle de AKP'den istifa etmesiyle birlikte son buldu.

MUSTAFA YENEROĞLU'NUN AKP'DEN İSTİFASI

Mustafa Yeneroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda AK Parti'den istifa ettiğini şu sözler ile duyurmuştu:

"Doğru bildiğimi her ortamda söyledim. Geldiğim nokta itibarıyla 2-3 yıldan beri partim içinde, partimin politikaları noktasında birçok huzursuzluk yaşadığımı, özellikle Türkiye'nin demokratikleşme süreci içinde, insan hakları ihlalleri noktasında, demokratik kurumların zarar görmesi ve tahrip edilmesi gibi rahatsızlık yaşadığım birçok konuda hem parti içinde hem de parti dışında da birçok görüşümü kamuoyuyla paylaştım.

Sayın Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular, 18 Ağustos 2018 seçimleri sonrasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine layık gördüler ve kongremizde MKYK üyeliğine seçildim. O süreçte de Türkiye'nin önünde olan ve itibarını zedeleyen, bana göre vatanperverliğin de en asgari gereği olarak insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında hem partinin yetkili kurullarında hem de gerek duyduğum zamanda vicdanımın kaldırmadığı durumlarda eleştirilerimi kamuoyuyla paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığına dair ve bu rahatsızlıklarımın düzelebileceğine ilişkin bir ümit taşıyamadığım için de katılmadım.

Bu değerlendirmelerin neticesinde de bugün partimizin Genel Sekreteri olan değerli dostum Fatih Şahin Bey beni Genel Merkez'e davet ettiler. Kendileriyle Genel Merkez'de bir görüşme yaptım. Bu görüşmede de yine gerekçelerimi, düşüncelerimi, Türkiye'nin geleceği için ciddi manada endişe duyduğumu, bu endişelerimin sonuçta bireysel endişe olmadığını, bu endişelerin dış dünyada da ciddi manada karşılık bulduğunu, Türkiye'nin itibarına zarar verilen bir süreçle karşı karşıya kaldığımızı, Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında önümüzde ciddi meselelerin olduğunu, bunların aşılması konusunda AK Parti'nin tekrar kuruluş ilkelerine, ideallerine dönmesi gerektiğini, tekrar özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasi noktasında yeni bir Türkiye tasavvuruyla yol almamız gerektiğini belirttim. Sayın Genel Sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da bu konuların konuşulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, şahsımın AK Parti'den istifa etmem noktasında bir kanaat ifade ettiğini bildirdiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim."

9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisine kurucu üye olarak katılmasının ardından partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevine getirildi.

Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.