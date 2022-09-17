Müşteri gibi girdiler, 'oyun konsolunu' çaldılar

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:50

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir oyun salonuna, 12 Eylül Pazartesi günü saat 17.10 sıralarında müşteri gibi gelen 15 yaşlarında iki çocuk, oyun gruplarının olduğu koltuğa oturdu. İşyeri sahibi Gökhan Aslan, başka müşterilerle ilgilendiği sırada, çocuklar oyun konsolu ve 2 oyun kolunu çantalarına koyup dışarı çıktı.

Çocuklardan biri telefonu içerde unuttuğunu fark edince geri dönüp, koltuk üzerindeki telefonu alıp koşarak çıktı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süre sonra hırsızlığı fark eden işyeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarıyla polis merkezine başvurdu.

"GENÇ YAŞTA BUNU YAPMALARI HERKES İÇİN KÖTÜ"

Esnaf Gökhan Aslan, çocukların müşteri gibi gelip oyun açtırdıklarını belirterek, "Uygun bir ortam yakalamak için beni gözetlemişler. Başka bir müşteri gelince, ön tarafa geçip onlara masa açtım. Onlar da oturdukları masadaki oyun konsolunu çantaya koyuyorlar. İki oyun kolunu da alıp, koşarak çıkıp gidiyorlar. Sokağın köşesine kadar koşuyor, cep telefonunu unuttuğunu fark edince panikliyor. Geri gelip koltuktan telefonu alıyor. Çalınan oyun konsolu ve kolları tekrar almaya kalksam, 10 bin lira harcamam lazım. Genç yaşta böyle şeylere girişmeleri ne kendileri, ne ülke, ne de bizim için iyi değil. Cezasız kalıp, kötü işlere meyledeceğine, bulunup ceza almalarını istiyorum" diye konuştu.