Müşteri seçen taksiciden cezaya itiraz: 'Ben öyle bir insan değilim'

Taksim’de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan, müşteri seçen ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazılırken, müşteri seçtiği için ceza yazılan bir taksi şoförü, “Çocuğum hasta olduğu için ona yetişmem gerekiyordu. Ben yolcu seçmiyorum. Ben öyle bir insan değilim” diyerek kendisini savundu.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:05
Müşteri seçen taksiciden cezaya itiraz: 'Ben öyle bir insan değilim'
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Taksim’de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler şoförlerin müşteri seçme, emniyet kemeri takma ve taksimetre açmalarına yönelik kontroller yaptı.

14 TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 11 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için toplamda 4 bin 796 TL para cezası kesildi. Ayrıca 3 taksi sürücüsüne de yolcu seçtiği gerekçesiyle 12 bin 192 TL para cezası uygulandı.

"BEN ÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Cezasına itiraz eden bir taksi şoförü, “Arabayı bağlayın, beni zincire vurun. Benim Çocuğum diyalizde. Benim suçum yok. Çocuğumun yanına yetişmem lazım. Ben yolcu seçmiyorum. 4 çocuk babasıyım. Benim öyle bir şey yapma şansım yok. Ben öyle bir insan değilim” dedi.


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