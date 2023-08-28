Ticari taksi otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 07:12

Güncelleme: 28.08.2023 - 07:15

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara istikameti, Kurna köyü mevkiinde, saat 05.00 sıralarında; ismi öğrenilemeyen ticari taksi şoförü, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yolcu götürürken Kuzey Marmara Otoyolu Kurna köyü mevkiinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp sağ şeritten ilerleyen araca sol arka taraftan vurdu.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin sağ lastiği patlayıp janttan çıkarken, diğer aracında sol arka akisleri kırıldı. Kazada ticari taksi şoförü ve taşıdığı yolcu hafif yaralandı.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ve taşıdığı yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye götürdü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.