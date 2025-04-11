Müteahhide kızıp, evini ateşe verdi!
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Hüseyin Durmaz, oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, 5'inci kattaki dairesini ateşe verdi. Evinde zarar oluşan Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu" dedi.
Kırklareli Lüleburgaz'da işyeri bulunan elektrikçi Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi Eylül Sokak'taki siteden bir süre önce daire satın aldı.
EVİ ATEŞE VERDİ
Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Durmaz, müteahhide kızıp, evini ateşe verdi. Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.
"BÖYLE MÜTEAHHİTLİK OLUR MU?"
Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı? Ben emekçi adamım. Adam gibi, insan gibi işimi yaparım. İnsana bir tane zeval gelmesin burada. Daire aldıysam adam gibi, insan gibi işimi yaparım, ekmek kazanırsam adam gibi işimi yaparım" dedi.
Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara