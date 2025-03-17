Kocaeli'de sokak ortasında kanlı infaz: Çapraz ateşe tutularak öldürüldü!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet kaskı takan 2 kişi pusu kurdukları Bayram Zunluoğlu’nu (26), evinin bulunduğu caddede çapraz ateşe tutarak vurarak öldürdü.
Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde dün saat 06.00 sıralarında otomobilini 25’inci Sokak’taki evinin yanına park edip inen Bayram Zunluoğlu, sokağın üst ve alt tarafından başlarında kask bulunan 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateşe tutuldu.
Zunluoğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Bayram Zunluoğlu ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zunluoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bayram Zunluoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mimar Sinan Mahallesi Mezarlığı aile kabristanında toprağa verilecek.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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