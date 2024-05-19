Tokat’ta patlamada yeni ayrıntılar: Sandıktan patlayıcı çıktı!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:07

Güncelleme: 19.05.2024 - 14:07

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Hürmüzlü mahallesinde bulunan bağ evi sahibi A.K.’nin bahçesindeki bir sandıktan şüphelenmesi üzerine, durumu devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerine bildirmesiyle başladı.

SANDIKTAN EL YAPIMI PATLAYICI ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sandığı açtıkları sırada içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.

5'İ JANDARMA 7 YARALI

Olayda bağ evi sahibi A.K, oğlu S.K. ve jandarma personeli M.A, M.E, B.M, A.S. ve S.E. yaralandı. Olayın hemen ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlamanın, sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı belirlendi. Patlamanın meydana geldiği evde, gün ağarmasıyla birlikte olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İncelemeler sırasında evin bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken yaralıların tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürdürülüyor. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.