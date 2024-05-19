Tokat'taki patlamayla ilgili yeni gelişme: Samsun’da yakalanan 2 kişi Tokat’a getirildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili Samsun'da yakalanan 2 kişi Tokat'a getirildi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlama ile ilgili Samsun’da iki kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi Tokat'a getirdi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Vali Numan Hatipoğlu, patlamada yaralanan askerleri tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- En düşman 4 burç
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Dolar mı, mevduat mı?
- Alex de Souza yeniden Süper Lig'de
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Memleket Partisi genel merkezi kapattı