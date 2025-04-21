Mutfaktaki çoklu elektrik prizi yangın çıkardı, apartman tahliye edildi
Kırıkkale’de bir apartman dairesinde prizden çıkan yangın kısa sürede mutfağı sardı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen biri hamile 3 kişi ambulansta tedavi edildi.
Kırıkkale’de bir apartman dairesinin mutfağındaki çoklu elektrik prizinden kaynaklandığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen, biri hamile olmak üzere 3 kişi ise ambulansta tedavi edildi.
Yangın, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö.’ye ait dairenin mutfağında bulunan buzdolabı ve ankastre ocağın bağlı olduğu elektrik prizinden çıkan yangın, kısa sürede mutfağı tamamen sardı. Alevlerin yükselmesiyle apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle apartmandaki diğer dairelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen hamile Seda Ö. ile Elvan G. ve Mehmet Ö., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi.
Yangında can kaybı yaşanmazken dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama