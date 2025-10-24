'Mutlak butlan' davası reddedildi... AKP'li Şamil Tayyar'dan ilk açıklama!

CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında ve devamında gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay’da “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davasında bugün karar çıktı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultayın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

"MAHKEME, İŞİ UZATMAK YERİNE KARARINI AÇIKLAMAYI TERCİH ETTİ, DOĞRU YAPTI"

Kararın açıklanmasının ardından AKP cephesinden ilk değerlendirme de, Şamil Tayyar'dan geldi.

Mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirten Tayyar, şunları kaydetti:

"Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti. Böylece bir tartışma kapandı. Ankara kulislerinde davanın erteleneceği yönünde yaygın kanaat vardı.

Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı.

Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı.

Mahkeme, böyle bir yolu da kapattı ve YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir."