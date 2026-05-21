‘Mutlak Butlan’ kararı sonrası Gürlek’ten ilk açıklama: 'Demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karar'

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkeme kararını savundu. Gürlek, kurultay sonucunu etkileyebilecek nitelikte değerlendirmeler yapıldığını öne sürerken, kararın “demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmasının işlediğini gösterdiğini” iddia etti.

Kararın ardından kamuoyunda yükselen tartışmalara değinen Gürlek, siyasi partilerin demokratik sistem açısından kritik önemde olduğunu savundu.

“Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır” diyen Gürlek, “Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Gürlek’in açıklamasında en dikkat çeken ifade ise "demokrasi pekiştiren" ve "delege iradesi" vurgusu oldu.

“Bizim için temel ilke açıktır: İrade milletindir, delegelerindir, üyelerindir” ifadelerini kullanan Gürlek, “Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik duracaktır” dedi.

Gürlek, "Vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren bir karar" dedi.

Gürlek’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Temel amaç, seçim güvenliğini temin etmektir. Seçim güvenliği yalnızca genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi işleyiş süreçleri açısından da büyük önem taşımaktadır. Çünkü siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır.

Bu kolonların zedelenmesi, doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle alınan karar; vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlediğini gösteren önemli bir karardır. Hukuk devleti; iddiaları ciddiyetle ele alan, delilleri titizlikle değerlendiren devlettir.

Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Süreç, hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması ve itirazlarını yine hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Bizim için temel ilke açıktır: İrade milletindir, delegelerindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik duracaktır.

Türkiye, demokrasisini; hukuk, adalet ve millet iradesine bağlılık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir."