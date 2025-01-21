Muvazzaf Subay temini başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuruları 30 Aralık 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Subay olmak isteyen adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, Muvazzaf Subay temini başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini süreci devam ediyor. Yayınlanan kılavuza göre başvurular en son 15 Ocak'ta yapıldı. Peki, Muvazzaf Subay temini başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELELİ SUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay temini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.
BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ
Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere branş bazında başvuru sıralamaya esas puanı (KPSS notunun yüzde 70’i, ALES notunun yüzde 30’u) en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday, KPSS ve ALES puanı istenmeyen tabip ve diş tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.
Başvuru sonuçları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi PTS’de ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.
Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 500 TL sınav ücreti
alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)
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