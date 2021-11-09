Muz videosunun ardından gözaltına alınan Suriyeli gazeteci serbest
Çok sayıda Suriyeli sığınmacının gözaltına alınmasıyla sonuçlanan muz videolarının ardından gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Majed Shamaa serbest bırakıldı.
Avukatı Mehmet Ali Hartavi tarafından yapılan açıklamada, ülkesi Suriye'ye döndüğü takdirde idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı öne sürülen Shamaa'nın geçen hafta gözaltına alındığı, Suriye sınırına yakın Gaziantep ilindeki bir geri gönderme merkezine götürüldüğü, ardından serbest bırakıldığı ve Salı günü İstanbul'a döneceği belirtildi.
İzmir’deki bir sokak röportajında bir vatandaşın "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözlerinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Tiktok'ta 'muz yeme' akımı başlatmıştı.
31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımların ardından harekete geçen emniyet güçleri, sosyal medyada paylaşım yapan 31 kişiyi tespit etmiş ve şüphelileri, adreslerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alıp sınır dışı etmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim etmişti.
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